Exalumno de La Academia ataca a mujer y con cuchillo le raya auto

Quién se encuentra en el ojo del huracán por daños materiales con cuchillo en una vivienda de la Ciudad de México es el exalumno de La Academia, Daniel Riolobos, quién fue captado por cámaras de seguridad cuando de manera agresiva arrojó unas cubetas y con un cuchillo daño el carro de su aparente vecina.

Resulta que el ahijado de Juan Gabriel, llegó en su vehículo a la propiedad y al ver como había varias cubetas en la calle para evitar que se estacionaran en su cochera, él las arrojó por la parte de arriba, para llegar horas después con un cuchillo para rayar la unidad.

Tras el incidente la vecina de Daniel fue a reclamarle a su casa y aseguró que el trato que le dio el cantante no fue nada bueno pues la ofendió e incluso hasta la empujo por lo cual su brazo quedó lastimado.

"Tengo circuito cerrado, checo las cámaras y te digo yo no lo conocía, veo que sale de ahí, sale super drogado tomado con más personas y hace eso me pase y le toque y sale por la ventana muy agresivo y me empieza a decir tú que haces aquí y le digo 'así buenas noches ya vi los destrozos que hiciste de mi casa y me dice 'sí no te voy a pagar nada'", dijo la afectada para el programa De Primera Mano.

Hasta el momento Riolobos no ha hecho ninguna declaración sobre lo sucedido, pero internautas que vieron el video comenzaron hacer su propio juicio sobre los destrozos que ocasionó.

"A la cárcel por agresión a una mujer y daños a propiedad privada y amenaza de muerte", "Cómo se atreve a decir que cualquiera de nosotros haría esto que tontería y como este tipo se atreve a defenderlo vergüenza debería de darle", le escribieron los internautas.