Exatlón México Titanes vs Héroes: esto pasó en las diversa batallas durante la semana 13

Tras la salida de Ernesto Cázares del Exatlón México, lo que causó gran tristeza dentro del equipo Héroes, ya que todos sus integrantes coincidieron con que el atleta era quien le inyectaba energía al equipo y ahora, tendrán que hacer un esfuerzo mayor para subir el ánimo. Cabe recordar que Ernesto pudo despedirse de su hermano. Al llegar a la fortaleza Heliud Pulido, Mati Álvarez y Aristeo Cázares lo recibieron. Aristeo estaba bastante emocionado por ver a su hermano, hasta que le dieron la noticia de su eliminación.

Como era de esperarse, Aristeo se mostró impactado y no pudo aguantar el llanto, le prometió que a partir de ese momento todo su esfuerzo sería dedicado a él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante la semana 13 de Exatlón México Titanes vs Héroes, en la batalla por la medalla convencional, las mujeres se enfrentaron por la medalla que se convierte en una vida extra para ellas. Mati Álvarez y Valery Carranza se enfrentaron en la final; fue la atleta azul quien logró vencer y quedarse con la presea. Mientras tanto en la batalla por la fortaleza, los equipos se enfrentaron a una batalla colosal por 10 puntos para quedarse en o llevarse la fortaleza. La competencia estuvo muy emocionante, Héroes lograron igualar el marcador 9-9 llevando la competencia a definirse en una carrera de relevos. Por los rojos corrieron Aristeo y Ana Lago; por los azules fueron Casandra Ascencio y Keno Martell. Titanes lograron marcaron primero el décimo punto y con ello la victoria de la Fortaleza.

En el doble duelo del Exatlón, ambos equipos se enfrentaron a la doble prueba en el circuito de fuerza. El juego constó de una carrera larga a 10 puntos y un mini duelo por 3 puntos en modalidad de relevos. Tras el turno de Carolina Mendoza, ésta no se sintió apoyada por su equipo y les hizo ver que fue Keno, del equipo contrario, el que la estuvo guiando en la competencia y no ellos. De inmediato, Heliud le respondió que el equipo sí la estuvo apoyando pero que era ella la que pidió que no le gritaran cuando estuviera en la pista.

Con el marcador 8-9, Keno le dio el punto de la victoria a Héroes, mientras que Titanes tuvieron que enfrentarse a una prueba adicional que consistió en cortar el césped con un machete.

En la carrera por puntos del Exatlón México, Titanes y Héroes se enfrentaron a una difícil prueba por siete puntos para ganar 2mil 500 puntos, mismos que pudieron canjear en la tienda del Exatlón. Fue un juego poco favorable para el equipo rojo debido a que Héroes tomaron la ventaja desde el inicio, dejándolos únicamente con dos puntos. Los azules pudieron conocer por primera vez la recién inaugurada tienda y donde adquirieron crema de avellanas, colores, libros para colorear, sandalias, helado, malteadas, una secadora de cabello, palomitas y refrescos.

Durante la semana número 13 de este show deportivo que se transmite por Azteca Uno, en el duelo de los enigmas, los equipos tuvieron la oportunidad de enfrentarse con la suerte en un trepidante duelo. Las tres cajas en juego de ese día contenían una cena con vista al mar; un día completo en Punta Cana, República Dominicana o podía ser la caja maldita. Aristeo Cázares fue el encargado de darle el punto de la victoria a Titanes. Los atletas pudieron elegir una de las cajas con premio; la que abrieron contenía el premio de una noche de hotel en Punta Cana.

En la batalla por la fortaleza se jugaron nuevamente la casa con todas las comodidades. Rojos defendieron y Héroes lucharon por conseguirla. Fue una competencia a 10 puntos. Titanes estuvieron liderando la competencia pero Héroes supieron remontar el marcador y llevarlo a una carrera de relevos. Por el equipo rojo compitieron Ana y Mau López; por los azules lo hicieron Casandra y Christian Anguiano. Fue la atleta roja quien logró derribar las botellas primero y otorgó la victoria a Titanes.

Discusiones en el Exatlón México

En la primera batalla por la supervivencia, eran las mujeres quienes estaban en riesgo de abandonar la competencia. Héroes comenzaron anotando los primeros puntos de la competencia, dejando a Titanes abajo en el marcador. Caro tuvo problemas en el circuito ya que giró una de las ruedas para el lado contrario, lo que le quitó tiempo e hizo que su rival ganara el punto. Una vez en la banca, la atleta se mostró frustrada pero Heliud le cuestionó la cantidad veces que había visto a sus compañeros hacer la misma carrera como para no percatarse cómo debía hacerlo.

Este comentario le molestó mucho pero pidió disculpas y se defendió diciendo que ella era quien estaba en riesgo; a lo que Ana Lago también le arremetió, asegurándole que no sólo ella, sino el resto de las compañeras también. Héroes lograron ganar la primera batalla por la supervivencia. La atleta roja con menor puntaje del equipo fue Caro Mendoza.

Una vez en la Fortaleza, los Titanes hablaron de sus altas y bajas en la competencia. Caro admitió que al haber sido la primera vez que se enfrentaba a ese circuito estuvo muy nerviosa y reconoció que su comportamiento no había sido el más adecuado.

Mientras tanto en la segunda batalla por la supervivencia, los equipos se enfrentaron a la batalla definitiva en el circuito del fin del mundo, el cual fue renovado para desafiar aún más a los atletas. Se jugó un duelo a 10 puntos y el equipo rojo estaba presionado a ganar. Durante la competencia, David Juárez sufrió una seria lesión en el dedo; el reporte médico indicó que el atleta tuvo fractura en el dedo de la mano.

Fue una batalla bastante peleada pero Casandra dio el punto de la victoria a Héroes. Y por ello, tres atletas rojas se fueron al duelo de eliminación: Mariana Ugalde era la segunda atleta con menos puntos.

Por último, en el duelo de eliminación por decisión grupal, la tercera contrincante fue Carmelita Correa; ella junto con Mariana y Carolina se enfrentaron al duelo con cinco vidas. Carmelita tuvo el mejor desempeño y logró conservar 3 vidas dejando fuera de Exatlón México a Mariana Ugalde, quien dijo sentirse satisfecha con su papel. Al momento de las despedidas, Aristeo Cázares se mostró muy triste ya que confesó que en Mariana había encontrado una paz que hace mucho no sentía tras tantos momentos difíciles que ha vivido dentro y fuera del reality.