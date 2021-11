Tabasco.- Este lunes 01 de noviembre fue sepultado en Tabasco el actor Octavio Ocaña, el famoso Benito Rivers de "Vecinos", un difícil momento para la toda la familia, amigos, conocidos y seguidores, pues su fallecimiento conmocionó a todo México.

Al querido actor lo despidieron con música en vivo, flores y palabras dolientes, pero Nerea Godínez, su novia, decidió hacerlo de una manera muy diferente, y en Debate tenemos una fotografía exclusiva en la que demuestra el gran amor que le tenía.

Nerea acudió al sepulcro de su enamorado para despedirlo con un romántico gesto, ya que llevó consigo una manta con una fotografía de los dos en donde se les ve muy enamorados y evidenciando la increíble relación que mantenían.

La fotografía exclusiva de Nerea Godínez despidiendo a Octavio Ocaña

Exclusiva. Con romántico gesto despide Nerea Godínez a Octavio Ocaña, su novio. Foto: Carlos Castro

A través de sus redes sociales, la novia de Octavio Ocaña no ha dejado de compartir fotografías e imágenes al respecto, demostrando lo bien que se llevaban y recibiendo los mejores mensajes repletos de apoyo en estos momentos tan difíciles.

Además de tener una gran relación de pareja, Octavio logró forjar un gran vínculo con el hijo de su novia, junto al pequeñito se le vio hace unos días paseando por el parque Central Alameda en la CDMX mientras le enseñaba a andar en patines.

Nerea, en entrevista, dio a conocer que su hijo todavía no sabe lo qué sucedió con Ocaña y cree que no podrá entenderlo, y ella no sabe cómo explicarle lo que pasó. En una desgarradora carta en Instagram, la joven lo confesó ante sus seguidores.

"Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su 'papá Tavo' ya no va a regresar a casa, él simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más", externó.

Muere Octavio Ocaña a los 22 años de edad

El pasado viernes 29 de octubre murió el actor Octavio Ocaña a los 22 años de edad luego de dispararse accidentalmente en la cabeza con un arma de fuego que portaba en su camioneta mientras era perseguido por elementos policiales tras evitar ser detenido estando en estado de ebriedad, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a través de un comunicado.

La muerte del actor de "Vecinos" ha causado una gran conmoción en todo México, donde se han hecho todo tipo de teorías a su alrededor. Algunos argumentan que fue asesinado por la policía, otros que su accidente fue provocado y hasta que fue asesinado por delincuentes, sin embargo, se mantiene la versión oficial brindada por la FGJEM.