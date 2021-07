Exconductor de Hoy fue traicionado por su ex con su mejor amigo, lo revela él mismo

México. La traición está en todas partes y en todo tipo de relación, ya sea entre amigos, parejas o ambientes laborales, y como prueba lo que le sucedió a un exconductor del programa Hoy.

El exconductor revela que un amigo lo traicionó al poner los ojos en quien fue su pareja sentimental, y aunque ya no eran nada, no le pareció que haya puesto los ojos en ella habiendo tantas mujeres.

Se trata de Jorge "El Burro" Van Rankin, y es en el programa Miembros al aire donde hace público que a quien consideraba uno de sus mejores amigos le dio una "artera puñalada por la espalda".

Yo llevaba a un wey que era de mis tres mejores amigos. Él estaba casado y yo llevaba a mi novia en turno a casa de este wey a comer, que era mi carnalazo, con su esposa e hijo... 'ojitos' aquí y allá y yo no me di cuenta".

Jorge "El Burro" Van RanKin con compañeros y parte de la producción del programa Miembros al aire, donde participa. Foto de Instagram

De repente cortamos ella y yo pero yo estaba profundamente enamorado de ella. Él se divorcia de su exesposa, se va a otro país porque su esposavivía en otro país y se lleva a su hijo. Él no tenía ni chamba, estaba destrozado y yo estaba jodido porque me acababan de cortar", relata Van Rankin.

El conductor mencionó que consoló a su amigo porque no veía a su hijo y que hasta le lloró por su ex, pero luego se enteró que le había ocultado una terrible traición.

Me enteré que el wey tenía tres meses saliendo con la que me acababa de cortar. Artera puñalada, con todo y el pin... mango me lo metió", dice Jorge "El Burro" Van Ran Kin.