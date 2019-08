Exesposa de Lupillo Rivera reacciona al tatuaje de Belinda

Tras los numerosos rumores sobre un romance entre Belinda y Lupillo Rivera, que no han hecho sino crecer y reafirmarse desde que se supo que el cantante grupero tiene un tatuaje del rostro de Belinda en su brazo derecho.

La noticia del nuevo tatuaje de Lupillo causó furor en redes sociales. Mientras que algunos usuarios celebraron la acción y el romance entre ambos cantantes, otros consideraron que estaba cometiendo un error, pues un tatuaje dura para siempre, pero con una relación amorosa nunca se sabe.

Ante esto, la exesposa de Rivera, Mayeli Alonso, decidió romper el silencio sobre los rumores del nuevo amor y tatuaje de su exmarido.

Al ser cuestionada acerca de su opinión sobre el supuesto nuevo romance entre Lupillo y Belinda, Mayeli se mostró a la defensiva y respondió con evidente molestia:

No me interesa, no tengo respuesta para eso, porque no me importa. Que se tatúe lo que quiera", sentenció.