Exhiben el "pack" de Celia Lora en Twitter e internautas reaccionan con comentarios candentes

México. Celia Lora se convierte en tendencia este día, ya que exhiben su "pack" en Twitter e internautas reaccionan con comentarios candentes. Alguien le robo a la famosa playmate mexicana varias imágenes y repentinamente comenzaron a circular en la citada red social, donde seguidores y no seguidores inmediatamente pusieron infinidad de comentarios, en su mayoría halagadores.

Celia Lora acostumbra a subir a sus redes sociales fotografías y vídeos, muchos sin censura, pero alguien le “robó” su contenido y lo compartió públicamente. De lo anterior, Celia da una “probadita” en su cuenta personal de Instagram, pero por un dólar les da beneficios a sus fans en su página web, además de chatear con ella.

La famosa hija de Celia y Álex Lora fue víctima de robo cibernético, ya que alguien "filtró" en redes sociales sus "nudes", y ante esto, ella no se ha pronunciado al momento. Por otro lado, ya se hizo público que acaba de estrenar un canal de YouTube, y aunque tiene a hasta ahora un solo video, este ya se hizo muy popular porque en él derrocha belleza y sensualidad.

Desde que inició la cuarentena provocada por el coronavirus COVID-19, Celia, al igual que muchas personas y celebridades tuvieron que dejar de trabajar y ponerse creativos, por lo que a Celia se le ocurrió crean su canal en el que comparte que sorprenderá a su público con contenido nuevo, sorpresas sobre todo que nadie se imagina ver ni escuchar.

Te puede interesar: Mara Patricia Castañeda, la ex de Vicente Fernández Jr., recibe anillo de compromiso

Su video está titulado como "¿Qué me ha eneseñado la cuarentena?, está disponible desde el 22 de julio y actualmente tiene catorce mil visitas y cuenta con casi dos mil sucriptores. Seguramente sumará con el paso de los días y también seguirá sorprendiéndolos con cosas nuevas.

A todos nos afectó en el trabajo, y trabajo que tenía se pospuso pero me salieron cosas que yo creo que no hubiera hecho si no hubiera existido la cuarentena, por ejemplo el consultorio del amor de MTV, o simplemente el tiempo para hacer esto ahorita", comentó.