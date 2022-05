Exigen castigo para Christian Nodal por violar la Ley Olimpia tras filtrar chat con Belinda

No cabe duda que el pleito entre Christian Nodal de 23 años de edad, y Belinda de 32, solo ha traído polémica a sus vidas, pues ahorausuarios, además de feministas, piden que el cantante sea castigado tras filtrar las conversaciones lanzadas en redes sociales, después de una indirecta que le molestó demasiado.

Y es que la Ley Olimpia también abarca las conversaciones que se filtran en redes sociales, por lo que los fans de Belinda quieren un castigo para Christian Nodal, quien compartió en Twitter una conversación donde la intérprete de Luz Sin Gravedad le pregunta si le puede arreglar los dientes, chat que de inmediato se hizo viral.

"El machismo mexicano saliendo a flote en la relación de Christian Nodal con Belinda. Nadie obligó a Nodal para darle dinero a Belinda, él ya está bastante peludo como para dejarse influenciar por una persona. Pero así es el clásico macho mexicano, se enoja y se desquita", "Exponiendo a una mujer cuando ella la rechaza. Ninguna mujer debe verse obligada a estar con un hombre aun así cuando le pagué todo", escriben las redes.

Otra de las cosas que han dado de que hablar es que Belinda lejos de empezar una guerra con quien fuera su ex prometido, le dijo a Venga la Alegría, que todo es una tontería para ella y que lejos de enfocarse en chismes, ella sigue centrada en la serie Bienvenidos a Edén, la cual tuvo buen recibimiento por parte del público.

Cabe mencionar que los detalles sobre el porqué habían terminado siempre se especularon con diversas hipótesis, pero con el chat que filtró Christian Nodal quiso dejar no solo a Belinda, sino a su madre como mujeres interesadas, y es que su ex suegra fue quien detonó la pelea en redes sociales por mostrar su felicidad de no tener al cantante en la vida de su hija.

Te puede interesar:

Por su parte, el intérprete mexicano, quien ha sido muy cuestionado por dicha acción, se ha defendido dejando en claro que él ni siquiera se metía ya en la vida de Belinda, es por eso que se molestó por el comentario que hizo la señora en redes.