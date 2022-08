Exigen que Elsa Aguirre y Anabel Gutiérrez también tengan un homenaje no solamente Silvia Pinal

Muchas molestias han surgido en cuanto a la muerte de Anabel Gutiérrez y el esperado homenaje de Silvia Pinal, pues varios internautas están molestos, pues aseguran que no le hicieron homenaje en vida a la fallecida actriz de la Época de Oro, lo mismo han dicho de Elsa Aguirre, quien tiene una trayectoria destacada y no se ha realizado algún tipo de reconocimiento.

Y es que las redes han opinado que tanto Elsa Aguirre, Rosita Arenas o Anabel Gutiérrez tienen la misma importancia que Silvia Pinal por lo que ha causado revuelo que Bellas Artes no haya hecho lo mismo por estas mujeres, quienes son algunas de las muchas que aún hay.

"Ella si es una verdadera diva, la sra Pinal ya con tanto escándalo u ridículos familiares y esa cara llena de operaciones, nada que ver, Doña Elsa ha envejecido con tanta dignidad que es digna de admiración", "Elsa Aguirre esta mujer si es una DIVA de verdad, de la época de Oro del Cine Mexicano, mis respetos por su trayectoria tan impecable. Estando ella, solo nombran a Silvia Pinal, ósea señores esta mujer tiene muchísima más Trayectoria. Como se ponen a decir la ultima diva Silvia Pinal", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben faltan pocos días para que se haga un homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, por lo que a muchos les parece increíble, pero lamentan que no tome en cuenta a otras mujeres de esa generación, pero eso no es todo, sino que ni siquiera las inviten a programas o por lo menos las entrevisten.

Además, mucho se ha dicho sobre la familia Pinal y los escándalos mediáticos que han causado, por lo que es otra de las razones por las que el resto de las otras actrices son admiradas, por no haberse metido en ningún escándalo a lo largo de varias décadas.

Te puede interesar:

Hay que mencionar que en algunas páginas de YouTube les siguen haciendo homenaje a estas mujeres, pero los fans esperan algo más grande para ellas.