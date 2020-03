Exintegrante de Acapulco Shore podría tener coronavirus

Erick Malora exintegrante de Acapulco Shore 5, reveló por medio de sus redes sociales que él y su novia podrían estar contagiados de coronavirus, por lo que decidió hacer un en vivo para hacerselo saber a sus fans.

El también modelo asegura no saber en donde pudo haber contraido la enfermedad ya que radica en Guadalajara, por lo que ahora le ha pedido ayuda a sus fans para que lo orienten sobre que medidas debe tomar, además de preguntar en que lugar se debe hacer la prueba correspondiente.

"Hola gente bonita de Instagram no estoy en mi mejor momento y realmente no tengo muchas ganas de hablar a la cámara, pero creo que tengo que hacerlo porque mi novia y yo creemos estar infectados de coronavirus y ante la situación que está sucediendo creo que no le están dando la seriedad adecuadamente, afortunadamente los síntomas que traemos todavía no son tan graves", dijo Erick en sus historias de Instagram.

Recordemos que Tom Hanks y su esposa son algunas de las celebridades que dieron positivo a la enfermedad por lo que se encuentran resguardados y recibiendo tratamiento medico para erradicar el mal.

Incluso lanzó un comunicado en redes donde asegura estar en las mejores manos por parte del personal médico.

"Hola gente. @ritawilson y yo queremos agradecer a todos los que están aquí abajo que nos cuidan tan bien. Tenemos Covid-19 y estamos aislados, por lo que no se lo contagiamos a nadie más. Hay quienes pueden provocar una enfermedad muy grave. Lo estamos tomando un día a la vez. Hay cosas que todos podemos hacer para superar esto siguiendo los consejos de expertos y cuidando de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Recuerde, a pesar de todos los eventos actuales, no hay llanto en el béisbol. Hanx", escribió el actor.

