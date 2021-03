Exintegrante del grupo M5 destapa abusos sexuales del promotor artístico Toño Berumen

México. El cantante Paco Falcón, quien formó parte años atrás del grupo musical M5, señala que fue víctima de acoso sexual por parte del empresario Toño Berumen, quien es representante artístico y ha estado al frente de agrupaciones como Kairo, Magneto, Eduardo Verástequi y Fey.

En entrevista con el programa de YouTube Chisme No Like, Paco Falcón hace público que Toño Berumen presuntamente cometió aberraciones en contra de varios cantantes jóvenes hombres años atrás y se incluye él.

Toño Berumen Foto de Instagram

Falcón refiere que Toño Berumen cometió acoso sexual en su contra y también lo acusó de maltratarlo.

Fui a un casting para formar parte de los nuevos integrantes del grupo M5. Vi que tenía fotos con el Papa, me dio mucha confianza y después me di cuenta que no era eso, que no era todo color de rosa”, menciona el joven.

Fue algo muy difícil, una experiencia muy fuerte con su carácter, con su forma de ser...me acosó muchas veces. Fue terrible”, confiesa también Falcón en Chisme No Like.

No abusó de él porque no lo permitió y esos recuerdos le dan repugnancia y ahora lo cuenta para que la gente vea las cosas por las que pasan los artistas. Esa experiencia lo marcó mucho, dice, y recalca que es horrible tratar con gente que quiere maltratara otros y subajarlos.

Jesús Falcón. Foto de Instagram

Falcón menciona también que tuvo que tomar terapia debido a ese hecho que pasó y a otros más que ha vivido durante su carrera. "No tengo por qué tener miedo porque el que nada debe, nada teme y tengo familia que me cuida y defiende. No estoy diciendo ninguna mentira", reitera.

Y otro hombre, quien prefirió ocultar su identidad por motivos de seguridad, afirmó en el mismo programa haber tenido una relación amorosa con Héctor Ugarte, exintegrante de Mercurio y por eso conoció a Berumen y pudo ver cómo eran sus supuestas prácticas sexuales con jóvenes.

Entre las acusaciones también salió a relucir el nombre del actor y cantante Eduardo Verástegui; según el testimonio, Toño Berumen le habría practicado sexo oral en algunas ocasiones.

