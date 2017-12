¿Existen problemas entre Lupita Jones y Denisse Franco?

México.- En la posada con los medios de comunicación que organizó Lupita Jones, comunicó que la relación que tenía con Denisse, representante de México en Miss Universo 2017, era cordial, pero la realidad es que no.

Desde Culiacán y en exclusiva para basta, el equipo que estuvo con Denisse durante el concurso, dijo que la joven no tenía el mínimo interés de platicar de la incomoda relación que vivió con Lupita Jones.

“No quiere hablar nada de la señora, en su momento, cuando esto esté más tranquilo, seguro los buscará, por ahora no quiere hablar de esa señora y cuando de seguro esté mejor, dará declaraciones de esta situación”

Muchos seguidores y amigos de Franco en Culiacán, platicaron que han escrito mensajes un poco elevados de tono a la directora de Mexicana Universal.

Jones responde ante fuerte polémica con Denisse Franco

Llegó el día en que la primera mexicana en ganar Miss Universo, Lupita Jones se sincero ante el diario basta.

La bellisima Jones llevara a cabo una celebración con los medios por apoyar a la mexicana en sus proyectos y hacer sobresalir la belleza de las mujeres.

Lupita aclaró la fuerte polémica que se desató con Denisse Franco por el supuesto poco apoyo que le brindo a la sinaloense en el reconocido certamen.

“Todo lo que han dicho del poco apoyo que recibió Denisse en el concurso, es mentira… ¿cómo le voy echar tierra a mi trabajo? Me considero una empresaria, una mujer de negocios y lo peor sería echarle a lo que he construido. Nunca entendí porque no pasó porque era una de las favoritas en redes sociales por parte del público. Por eso es que no me gusta hablar cuando hay polémicas, porque las hacemos más grandes. Yo la apoyé en todo lo que estuvo en nuestras manos y es mentira que la saboteara para que no quedara dentro de las 15 mejores” explico.

Lupita Jones externo que ya quiere que ese desagradable tema quede en el olvido de los medios ya que aseguró que es una gran mentira.

“No sabes las tantas cantidades de mentiras qué hay en relación a este tema de Denisse Franco, que si la dejé, que si me enojé con ella. El reto será ahora enfocarme para que la siguiente Mexicana Universal sea extraordinaria, para que haga un grandioso papel y yo tengo la mejor preparación, la que se requiere en este certamen de belleza, que año con año nos exige mucho más” concreto la ex Miss Universo.