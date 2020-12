Exmánager de Jenni Rivera dice su verdad sobre supuesta traición de Chiquis Rivera a su madre

México. Mucho se ha hablado respecto a que Chiquis Rivera, hija de la cantante fallecida Jenni Rivera, habría tenido intimidad con Esteban Loaiza, mientras se encontraba casado con su madre, y ahora salen a relucir algunas declaraciones al respecto.

Es Gabriel Vázquez, exmánager de Jenni Rivera, quien da su opinión al respecto y dice en entrevista con Suelta la sopa si Chiquis traicionó o no a su mamá y también habla del famoso video que supuestamente existe y prueba dicha traición.

Vázquez señala en la entrevista que el video del que tanto se habló y que supuestamente era la prueba de que existió un triángulo amoroso entre Jenni, Chiquis y Esteban, no era más que puras sombras.

El ex mánager de La Diva de la banda menciona que la grabación que hizo dudar a Jenni no decía nada, eran solo siluetas y a partir de su convivencia cercana con Jenni Rivera y su familia, señala que puede asegurar que Chiquis Rivera no traicionó a su madre.

Gabriel Vázquez lamenta lamenta todo lo que se dijo sobre el tema y también que los últimos meses que vivió Jenni fueron extraños, puesto que se volvió bastante desconfiada, y admiraba en ella que siempre le decía sus "verdades" a todo mundo.

Lamentablemente Jenni, quien murió en diciembre de 2012 en un accidente de avión en la sierra de Monterrey, Nuevo León, México, murió "enemistada" con Chiquis, y en su último concierto cantó Paloma negra, tema que aseguran dedicó a la aún esposa de Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera actualmente está casada con el ex vocalista de La Original banda El Limón, pero enfrentan un proceso de divorcio, aunque en los últimos días han sido visto juntos en Texas y se especula que podrían cancelarlo y darse una nueva oportunidad.

Méndez declaró públicamente que ama mucho a Chiquis y están en constante comunicación, sin embargo ella hizo público también que no existía la mínima posibilidad de que arreglaran sus diferencias.

Chiquis promociona actualmente el tema Me vale al estilo cumbia, un éxito del grupo mexicano Maná, y también Destrampadas, junto a Ely Quintero y Helen Ochoa, además es de las artistas más seguidas en redes sociales.