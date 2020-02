Exmánager de Jenni Rivera rompe el silencio sobre Chiquis y Esteban Loaiza

Sin duda alguna, la vida de Jenni Rivera, la conocida Diva de la Banda, fue muy difícil y una de las etapas más tristes de esta fue cuando pensaba que su hija mayor, Chiquis, mantenía una relación con su esposo, el exbeisbolista mazatleco Esteban Loaiza, sin embargo, esto jamás pudo ser comprobado.

Ahora, en una reciente entrevista de Suelta la Sopa con Gabriel Vázquez, exmánager de la cantante, se reveló todo sobre aquella incertidumbre que generó una grabación en donde se observaban sólo sombras dentro de la casa de la Diva y que la hizo creer que su hija y su esposo le estaban viendo la cara.

Durante la entrevista, Gabriel aseguró que él estaba 100% seguro de que Chiquis no hizo lo que por años se ha criticado y que jamás habría sido capaz de defraudar la confianza de su madre o hacer lo que ella pensaba.

No lo hizo. Yo conociendo a Chiquis te puedo decir y te lo puedo asegurar que no lo hizo, pero Jenni era muy desconfiada, yo conozco a dos personas que también vieron el video y afirman que no se vería absolutamente nada", explicó.

Por otra parte, también recordó la actitud que tenía Jenni durante sus últimos meses de vida, pues era muy desconfiada, todo lo tomaba a mal y pensaba que estabas en su contra, razón por la que todos preferían simplemente no opinar ni decirle nada.

No podías contradecirla porque pensaba que estabas en contra de ella", comentó.

Como bien se sabe, no es ningún secreto que Jenni Rivera tenía un carácter muy fuerte y duro, por lo que no permitía que absolutamente nadie se burlara de ella, incluso se logró ver en vivo cómo la cantante ponía en su lugar a algunos conductores y artistas, dejando en claro que con ella no se podían meter.

Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta si Chiquis Rivera tuvo algo que ver con Estaban Loaiza, asunto que, pese a que quedó en el pasado para mucha gente, existen quienes todavía siguen atormentando a la ahora cantante con sus pésimos comentarios de odio.