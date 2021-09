Exmanager de José José revela que Sara Salazar le fue infiel al cantante

México. Sara Salazar, viuda del cantante José José, quien cumplió el pasado 19 de septiembre dos años de haber fallecido, le habría sido infiel a él.

Lo anterior se da a conocer en varios portales de noticias y sucedería mientras que José José grababa la telenovela La fea más bella, junto a Angélica María y a Angélica Vale, transmitida entre 2006 y 2007.

Cuauhtémoc Sánchez, compadre de José José y quien trabajó a su lado varios años, es quien hace público el supuesto posible engaño de Salazar hacia "El Príncipe de la canción".

Sánchez charlo con periodistas en Ciudad de México y compartió algunos detalles sobre el tema.

"José me dice: ‘Oye compadre, ¿no tienes un coche que me prestes?’, y un día voy a desayunar con mi familia, veo mi coche y me acerco y era Sarita pero con otro tipo. Después me entero de que ese tipo, ella decía que era su hermano y es mentira, no era su hermano, pues yo creo que sería su amante.”

Sara Salazar, José José y Sara Sosa. Foto de Insatgram

Sara Salazar y Sara Sosa, viuda e hija menor de José José, continúan en problemas frente a los hermanos Marysol y José Joel Sosa, al igual que ante Anel, puesto que no aceptan que esta última es la heredera universal en el testamento del intérprete.

Además ha trascendido que Sara Salazar y Sara Sosa vendieron un inmueble en Estados Unidos que también estaba a nombre de José José, a pesar de que la única heredera del artista es su exesposa Anel Noreña.

Leer más: "Sentencia de muerte anticipada", Laura Bozzo REAPARECE y dice tener problemas de salud

Sara Salazar se estaría metiendo en problemas ante las autoridades, puesto que en Estados Unidos se asume como hija única de José José y José Joel ha dicho que eso podría llevarla "a la cárcel".