Exmanager de Juan Gabriel "explota" contra "Hoy"

Joaquín Muñoz, exmanager de Juan Gabriel, "explota" en contra de la producción del programa matutino "Hoy" porque le refieren que el cantautor no apareció, como él lo había dicho semanas atrás.

Cuando Raúl Araiza, uno de los conductores de "Hoy", refiere a Muñoz que Juan Gabriel no apareció el día 15 de diciembre, como él lo aseguró, entonces respondió que nunca dijo el 15, sino después del 15 de diciembre.

Quizá reaparezca en navidad, o a lo mejor en el día de su cumpleaños", menciona Muñoz. Todavía no hay la orden para que aparezca."

Según el exmanager de Juan Gabriel, hace una semana se encontró con él y le dijo que tal vez salga el 7 de enero, el día de su cumpleaños.

Me dijo que hablara con los medios y les dijera que por qué no se hace el 7 de enero, el día internacional de Juan Gabriel, porque no lo hay aquí”.