Exnovia del Canelo le está haciendo brujería, dice Mhoni Vidente

Mhoni Vidente ha lanzado un llamado a Saúl Canelo Álvarez, a quien le advierte que una exnovia de hace dos años le hizo una brujería, la cual sería a causa de despecho. Por ello le advierte que debe de realizarse baños de agua bendita.

Por otro lado, la vidente más famosa de México predice su triunfo por nocaut en la pelea que está programada con Daniel Jacobs este 4 de mayo. Señaló que por el lado profesional no debería de preocuparse, si no por el personal, ya que aseguró que su expareja, a la cual no mencionó nombre, representaba un gran peligro para el boxeador.

Asimismo, Mhoni aseguró que el Canelo noqueará a Jacobs en el episodio nueve o diez, llegándose a ser el gran ganador de la pelea.

La predicción de Mhoni comienza en el minuto 4:40