Exnovio de Alejandra Guzmán llama marica a Daniel Bisogno

El escándalo que ha protagonizado Daniel Bisogno y su examiga Raquel Bigorra se ha salido de control pues varios famosos han salido involucrados en la supuesta traición de la cubana en contra del periodista.

Ahora quien se sumó a la batalla y defendió a Raquel Bigorra de las acusaciones del conductor es el exnovio de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez de la Borbolla, quien llamó 'marica' al conductor de Ventaneando.

"Lo de Bisogno si lo vi por ahí y la verdad sí se me hizo un acto de mariconería total porque pues tener una hija la verdad o sea yo siento que sí se esta equivocando y que no es honesto con él mismo, deja tu con la esposa, con la exesposa, con el mismo, la verdad no está padre y me atrevo hablar de él porque el a hablado de mi, y de mi hija, y se ha burlado y para mi es una marica...", dijo Daniel.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Por si fuera poco aseguró que Daniel Bisogno esta volteando las cosas para dañar la imagen de Raquel Bogorra y no cuestionarlo entorno a su vida privada queriendo que la polémica se centre en la conductora.

"Están afectando mucho a Raquel y la verdad es que ella pues no hay una prueba no ha salido el medio a decir 'oigan aquí están las pruebas en donde ella vendió la nota', y creo que lo que está haciendo Bisogno sí está nefasto...", dijo el empresario.

Cabe mencionar que Raquel Bigorra hace unos días realizó un Facebook live donde aseguró que ella sería incapaz de traicionar a quien es su compadre, por lo que terminó cerrando su cuenta persona.

“Como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero, creo que esto es un show mediático y no puedo creer que pueda pensar (Daniel Bisogno) que yo lo traicioné y yo lo vendí, porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar”, dijo Raquel Bigorra en su trasmisión en vivo.

Por si fuera poco algunos de los famosos que supuestamente han sido traicionados por la animadora han sido Ingrid Coronado, Niurka Marcos, Ingrid Coronado, Fernando del Solar y el productor Roberto Romagnoli entre otros.