Exnovio de Frida Sofía furioso por su aborto le manda mensaje

Hace unos días Frida Sofía fue entrevistada por Pati Chapoy donde habló más de la mala relación que tiene con su madre Alejandra Guzmán, con quien tiene varios meses que no le dirige la palabra, pues la joven reveló que la mujer fue una mujer ausente en su niñez.

Por si fuera poco habló sobre el aborto que sufrió y dejó en claro que nadie le dio la ayuda que hubiera querido pues según Frida Sofía todos se desatendieron de ella, por lo que hizo que la comunicación cada vez más desapareciera.

Ahora fue su exnovio Chritian Estrada quien le mandó un polémico mensaje a la mujer y se le fue con todo tachándola de haberle quitado lo que más quería en la vida su bebé.

Si toda mujer tuviera el vientre de cristal vería el milagro que lleva dentro y no abortaría. Un bebé no sabe de errores pero tiene derecho de vivir! Me quitaste lo que más quería Frida Sofía, escribió el modelo en su cuenta de Instagram.

Recordemos que en la entrevista con Pati, la cantante dijo que estar en su cama esperando a Christian fue lo más triste que vivió pues estaba completamente sola en esos momentos.

“Sabía que él me embarazó yo le dije en Año Nuevo y me dijo: 'agarro un avión ahorita'. Pero de repente pasan tres horas, cinco horas, y veo en el Instagram botellas y viejas gritando y los cohetes y yo en mi cama sola, lo más feo que me ha pasado en mi vida y no lo quería contar porque me dio tanto coraje y pena y después de eso no hablé con mi mamá”.

Cabe mencionar que Frida Sofía decidió lanzarse como cantante hace algunos meses teniendo gran éxito pues la joven ha demostrado que no solo es una chica escándalo, sino que también tiene talento al igual que la dinastía Pinal.

Su tema Ándale hasta el momento cuenta con más de 400 mil reproducciones por lo que sigue dándole publicidad en los programas que visita.

