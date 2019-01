Exnovio de Laura Bozzo le pide disculpas por haberla demandado

El exnovio de Laura Bozzo, Cristian Zuárez, le pidió perdón tras haberle levantado una demanda, de la cual desistió, según dijo a Univisión.



Zuárez afirmó que se sintió mal por haberse dejado influenciar por sus representantes legales.

Uno se deja llevar por los abogados quienes obviamente buscan ganar un caso, yo además no me reconocía como la persona que soy, yo sé que me vi muy mal" confesó.