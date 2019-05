Exnuera de Sergio Mayer devastada revela que padece terrible enfermedad

Natália Subtil expareja sentimental de Sergio Mayer Mori, reveló en redes sociales que padece una enfermedad incurable ocasionada por la depresión que padece debido a la carga de trabajo y ser madre soltera.

Con un fuerte mensaje la cantante dejó en claro que no todo lo que brilla es oro, pues siempre se le ve como una persona muy feliz y optimista sobre los obstáculos que pone la vida, aunque se derrumbó confesando la enfermedad que la ataca desde hace algún tiempo.

"Hace mucho les quería decir algunas cosas, pero no lo he hecho, pues no sabia cómo decirles o cómo van a reaccionar. Vivo en una lucha interna adentro de mi, no tengo tantas fuerzas como parece que tengo, pero como toda pisciana tengo mi propio mundo," dice en el primer párrafo.

Por si fuera poco Subtil dejó en claro que ha luchado contra sus demonios desde hace tiempo y es que hace todo lo posible por sacar adelante a su hija Mila, a quien procreó con Mayer Mori.

"Intento hacer que ese mundo sea más feliz y divertido, a veces lo logro y a veces no! Esa lucha interna que tengo en mi se llama Depresión. El estrés de intentar salir adelante con mi hija me ha causado eso, y con todo eso adquirí una enfermedad que no tiene cura, que se llama Psoriasis", redactó la mujer.

Además agradeció el apoyo que le han brindado sus fans luego de terminar su relación con Sergio Mayer Mori, quien ha sido acusado hasta por la misma actriz de ser un mal padre, pues en entrevistas pasadas aseguró que nunca se hizo responsable de ella.

"A veces todos piensan que tengo una vida perfecta, que no nos falta nada y que somos todos el día felices. Pues no es así, aunque lo intento y me encantaría. Les agradezco el apoyo y me hacen el día un poquito más alegre estar por aquí y leer cosas bonitas. Les pido su comprensión, suporte y amor. Y si desaparezco es que a veces tengo ganas de huir de todo eso. Pero sigo aquí, luchando todos los días. Con amor" - Natália.

Cabe mencionar que su exsuegro Sergio Mayer quien ahora es parte del mundo de la política, se ha encargado de brindarle ayuda a su exnuera y su pequeña nieta, ya que el temblor ocurrido el pasado 19 de septiembre en 2017 dejó sin hogar a la brasileña por lo que el legislador les ofreció su casa para quedarse.