Expareja de Peníche rompe en llanto tras ver cómo vive él

Paula Elizondo, la expareja de Carlos Peníche, rompió en llanto cuando a través de una reportera de "Ventaneando" la enteró de que él vive en situación de calle, no tiene dinero y tampoco trabajo.

Paula y Carlos. Foto: captura de pantalla

Elizondo dijo desconocer la grave situación en la se encuentra su antigua pareja, quien es hijo de Alejandra Peníche, hermana del también actor Arturo Peníche.

“Que Dios lo ilumine. Es el amor de mi vida”, alcanzó a decir la chica entre lágrimas.

Agregó que Peniche le había escrito, pero que no tenía detalles de que estaba en la calle, ya que estaba “desaparecido”.

Carlos Peniche, en un antes y un después. Foto: captura de pantalla “Yo dejé de ver a Charlie ahora en el mes de junio”, precisó.

Aunque algunos rumores apuntan a que ella es la causa de la caída en el alcohol del mexicano, la actriz y bailarina dijo que la crisis de Peníche inició cuando se complicó su situación artística en TV Azteca.

“Tiene una depresión. Él fue galán, fue protagonista. Entonces, de repente, situaciones que le han pasado de que lo vetaron en la otra televisora, de ahí viene la depresión. Yo le dije que nunca dejara de luchar, que nunca se rindiera porque hay más opciones, no solamente la tele; hay teatro. Hay que buscar, no hay que rendirse”.

La mujer pidió ayuda para su expareja, de quien dijo se separó porque mantenían una relación destructiva.

Elizondo dijo que se mantiene en comunicación con la madre del actor, Alejandra Peniche, quien ha sido otra de las que ha intentado sin éxito rescatarlo.

Foto: captura de pantalla

De galán de telenovelas, a indigente...¡no tiene dinero!

Carlos Peníche, hijo de la actriz Alejandra Peníche, y sobrino del actor Arturo Peníche, está irreconocible. De haber sido galán de telenovelas y programas unitarios, años atrás, hoy en día no tiene dónde vivir, y vive de lo que la gente le da.

"Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas. Mi mamá está en Los cabos, mi tio Arturo en Miami; mi tio Flavio en Estados Unidos también. ¡Todos están perdidos!."

Carlos Peníche. Foto: captura de pantalla

Carlos, en entrevista con "Ventaneando", asegura que sobrevive al día, nadie le da dinero; en ocasiones consigue diez pesos para ir al internet y abrir su cuenta de Facebook, sin embargo, la pasa de lo más tranquilo, asegura.

"Le hablé a mi mamá, me mandó dinero desde los Cabos, pero sin IFE, ¿cómo lo saco? Sin IFE no me dan nada."

A Carlos se le vio años atrás actuando en algunas telenovelas de Televisión Azteca, y programas unitarios como "La vida es una canción" y "Lo que callamos las mujeres".

El actor vive en situación de calle. Foto: captura de pantalla

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN:

Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins: Pamela Anderson

La actriz que ha batido récords en cuanto a portadas de Playboy se refiere se sentaba en el "chester" de Risto Mejide mientras en Hollywood, ha explotado una auténtica oleada de polémicas después de que se hicieran públicos los abusos de Harvey Weinstein.

"Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Muchísimos. Como cualquier mujer sabe, todos los sectores los tienen", confesaba el mito erótico al respecto, que aseguraba que la carrera de cualquier actriz está sexualizada: "Todo el tiempo te dicen que subas a la habitación de alguien. Hay que ser lista y saber esquivar" y hablando de su propia experiencia reconocía: #pamelalovescocodemer @cocodemeruk Una publicación compartida por The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 3:56 PST "Me ha ocurrido muchas veces. Te dice la gente: 'Te estoy considerando para este papel en esta película. ¿Por qué no vienes a mi hotel y hacemos una entrevista privada?' Pues no vas, simplemente no vas. A mí me han ofrecido muchísimo dinero para... compartir jacuzzi con alguien y ese tipo de cosas. Al principio era muy ingenua, pero al final conseguí simplemente eludir todas estas trampas y si algo no me parecía que fuese a salir bien, no lo hacía y ya está", comentaba tajante, culpabilizando a las ganas de triunfar de los hechos sucedidos. via GIPHY

"Pero la gente está muy desesperada por conseguir un trabajo en Hollywood o hacerse famosa y piensan que es la única manera de hacerlo. Creo que parte de la razón por la que todavía sigo aquí es porque me he hecho respetar por la gente de la industria".

Sin embargo, Pamela iba un paso más allá y confesaba su propia experiencia con el productor de la discordia, Harvey Weinstein: