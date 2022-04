Experta en lenguaje corporal analiza VIDEO de Ángela Aguilar hablando de las fotos filtradas

México. La cantante Ángela Aguilar es objeto de estudio por parte de una grafóloga, quien analiza sus emociones tras filtración de fotos íntimas con su novio Gussy Lau, compositor que le lleva quince años en la edad.

Ángela Aguilar hizo público el pasado jueves 7 de abril que se sentía "triste y violentada en su privacidad", tras haberse filtrado fotografías suyas junto a su novio y lamentaba el hecho que ha desatado un escándalo en el mundo del regional mexicano.

Ángela Aguilar vive el primer escándalo de su carrera tras la filtración de dichas fotografías, puesto que sale a la luz su romance con un hombre de oficio compositor que es quince años más grande que ella.

Foto de Instagram

En su video de Instagram, Gussy declaró que la familia de Ángela estaba enterada y de acuerdo con su relación, pero ella se muestra afligida, triste, consternada y desilusionada porque "alguien" invadió su privacidad.

La grafóloga Maryfer Centeno analizó el video de Ángela Aguilar y a través de las expresiones de la cantante expresa lo que piensa de ellas en su cuenta de Tik Tok:

"El enojo es auténtico. Sus expresiones son de desaprobación. Constantemente dice que no con la cabeza, como si no pudiera creer la situación. Parece decir no lo puedo creer. La decepción es auténtica. La forma en la que mueve los hombros es de enojo. Parece que va a llorar en algún momento, y se da un abrazo con la mano".

Maryfer asegura que Ángela se encuentra verdaderamente molesta y triste por la situación que vive tras filtrarse dichas imágenes, además ve en su semblante desesperación y vergüenza y concluye que "la está pasando bastante mal".

Ángela Aguilar, quien acaba de cumplir 18 años de edad, se ve en el referido video a punto del llanto y dice que regresará a refugiarse con sus papás en este doloroso momento y aceptó no saber qué hacer y sentirse traicionada por haber confiado en alguien en quien no debió hacerlo.