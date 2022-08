Experta en lenguaje corporal asegura que Niurka y Juan Vidal sobreactúan; la vedette se le va con todo

La relación amorosa de Niurka Marcos y Juan Vidal, la cual comenzó durante su participación en el reality show "La casa de los famosos", sigue dando de qué hablar, sobre todo por la serie de dimes y diretes que han tenido con la actriz mexicana Cynthia Klitbo, ex pareja sentimental del actor de origen dominicano. En esta ocasión, la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, recibió la furia de la vedette cubana.

¿Qué fue lo que ocurrió? Recientemente, en el programa "De primera mano", que se transmite por Imagen Televisión, la grafóloga y también abogada Maryfer Centeno, aseguró que Juan Vidal y Niurka estaban sobreactuando, ya que una pareja que realmente está enamorada, no luce de la misma forma que ellos.

De acuerdo con la experta en lenguaje corporal, la controvertida pareja busca el protagonismo ante los medios de comunicación y que su vida íntima no es tan buena, ya que el contacto entre ellos es mínimo. Asimismo, dijo que la verdadera protagonista en esta relación, era la vedette, mientras que el galán de telenovelas luce "acartonado" a su lado.

Como era de esperarse, Niurka no se quedó callada y arremetió en contra de Maryfer Centeno, mediante un mensaje de voz que le envió al conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, y con la picardía que la caracteriza, la invitó a sus encuentros apasionados con Juan Vidal, para que comprobara que entre ellos, el contacto no es mínimo, como aseguró.

"Oye Gustavo, dile a tu amiga grafóloga Maryfer, que porque no viene a analizarnos las cogi... tan ricas que nos ponemos Juan y yo. También dile que si quiere, las invitamos para que ella disfrute como nos bañamos juntos, como comemos juntos, dile Maryfer que venga, que se pase 24 horas con nosotros".

Al final de este mensaje, una molesta Niurka mencionó: "dile que vaya y chin... a su pu... mad...".

Por su parte, Maryfer Centeno manifestó que no caerá en dimes y diretes con la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio.

"Hay una frase muy bonita que dice: 'dime lo que presumes y te diré lo que careces', yo no le voy a contestar a Niurka, yo voy a remontar a los hechos, uno que dice la evidencia científica, cuando una persona le falta sexo anda más irritable, si este dicho de Niurka fuera realmente verás, no tendría por qué estar irritable, no le importaría lo que esta humilde persona le está diciendo".