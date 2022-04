VIDEO. Perito experta en personalidad afirma que Alfredo Adame NO MIENTE

México. La especialista en personalidad Maryfer Centeno comparte cómo es en realidad Alfredo Adame, de acuerdo a sus conocimientos. En entrevista con Escorpión Dorado para su canal de YouTube la joven habla del polémico actor.

Centeno, tras mirar varias imágenes de Alfredo Adame, cita por ejemplo que se pone lentes porque eso representa poder, y a él le gusta manifestarlo, también que usa un reloj grande porque es sinónimo de lo mismo.

"Lo siento desvinculado de la realidad, una cosa es que cree que dice la verdad y otra la realidad de las cosas", cita Maryfer sobre al actor nacido en Guadalajara, Jalisco.

"Es un señor muy especial, Alfredo no se cree ni lo que él dice, es muy contradictorio, hace gestos que ni al caso, se llaman gestos contradictorios; a mi ante me parecía mable, educado, hasta que empezó a hablar de las esposas, que bueno que no se casó con mi mamá nunca", refiere Centeno.

Foto de Instagram

Maryfer Centeno se ha hecho famosa en redes sociales porque acostumbra a analizar la personalidad de figuras del espectáculo, deportes y otras áreas, y habla de ellos en virtud de sus personalidades por medio de la letra, firma y expresiones corporales.

En días pasados también Maryfer habló de Ángela Aguilar acerca del video que publicó en Instagram y donde dijo que se sentía "violada y violentada en su vida privada", luego de filtrarse imágenes suyas con su novio besándose.

La grafóloga analizó el video de Ángela Aguilar y dedujo que su enojo era auténtico, sus expresiones de desaprobación y que constantemente decía NO con la cabeza como si no pudiera creer la situación.

Maryfer aseguró que Ángela se encontraba verdaderamente molesta y triste por la situación que vivía tras filtrarse dichas imágenes, además veía en su semblante desesperación y vergüenza y concluye que "la está pasando bastante mal".