Experta en lenguaje verbal estudia a Frida Sofía tras salir de prisión

México. Tras haber sido detenida en USA y salir de prisión al pagar fianza, Frida Sofía está nuevamente en medio del escándalo y es la grafóloga Maryfer Centeno quien hace un análisis de su rostro.

La especialista hace un análisis del rostro de Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán y de Pablo Moctezuma, opina lo que ve en él y lo comparte en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Centeno señala que el rostro de Frida Sofía se divide de manera perfecta y habla de muchos sentimientos encontrados. "Tras su detención una parte (del rostro) habla de cansancio, tristeza y dolor, mientras que la otra denota sarcasmo."

La especialista en lenguaje también manifiesta que Frida Sofía, por medio de su rostro, está mandando un mensaje a su famosa mamá y a toda persona que quiera enfrentarla.

"Es una mujer fuerte y retadora. Estamos viendo el resultado de tanta tensión y estrés que ha tenido en tantos años”.

Frida Sofía fue arrestada la madrugada de este lunes 24 de enero supuestamente por resistirse y alterar el orden público en Miami, Florida, USA, y luego de difundirse la noticia, se viralizó.

Sobre los hechos, Frida Sofía comentó con algunos medios como El Gordo y la Flaca que al encontrarse en un restaurante la trataron mal.

"No le caí bien a la manager de Joia y me acusó con los de seguridad. Me sacaron muy feo y dijeron que era porque me había robado una botella de agua", narra Frida, quien tiene 29 años de edad y radica en Miami.

Alejandra Guzmán, madre de Frida, al momento no ha reaccionado sobre la detención de su hija, ni en sus redes sociales, ni en ningún programa de televisión; tampoco ningún otro familiar.