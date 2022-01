Experta en leyes opina si Frida Sofía podría ser deportada tras arresto en USA

México. ¿Frida Sofía será deportada a México y no le darán la residencia en USA? A esta interrogante responde una experta en leyes y la información se comparte en el programa de televisión De Primera Mano.

Tras su detención en USA y ser señalada de alterar el orden público, Frida Sofía está de nueva cuenta envuelta en el escándalo y ahora la pregunta en internet que se hacen usuarios es si será deportada a México.

Esther Valdes, abogada de inmigración de San Diego, California, comparte a De Primera Mano que Frida Sofía no es residente permanente de USA, simplemente es un huésped.

"Esto significa que después de que ella sea sentenciada, después del arresto, si es que esos cargos llegan a tener un tipo de castigo penal, ella puede ser después de eso adjudicada con inmigración, que es a nivel federal, lo cual iba a echar a cabo, posiblemente su residencia, y posiblemente una deportación, si es que no sea pelea agresivamente, actualmente, estos cargos y se pueden disminuir.”

Acerca de que Frida Sofía tenga antecedentes penales en USA, la misma abogada explica que no la afectan tanto porque no hubo una sentencia penal.

"Nunca ha sido trasladada a los oficiales federales que iban a adjudicar después si se queda en Estados Unidos con su residencia o se va. Si esto llega a mayores, por supuesto que sí que iba a llegar hacia su residencia ya a un nivel federal”, reitera la abogada.

"Si Frida Sofía demuestra qu se estaba defendiendo, no tendrá problemas, puesto que cualquier persona tiene el derecho de ser inocente y presentar esa defensa."

La abogada reitera que el hecho de que el juez le haya dado una fianza tan baja a Frida Sofía indica varias cosas, entre ellas que le tiene confianza que no va a ser prófuga, que no cometió un acto de violencia, no es una amenaza a la sociedad y simplemente le van a dar tiempo para que esté en libertad para presentar esa defensa.

El hecho que llevó a Frida Sofía a la cárcel ocurrió en un restaurante, donde aparentemente la manager del lugar la acusó de haberse robado un agua y la hija de la cantante Alejandra Guzmán lo negó, además dijo que guardias de seguridad la agredieron y le robaron su celular.

Frida Sofía quedó libre bajo fianza tras pasar unas horas en prisión, se informo en varios portales de noticias, además pagó 1500 dólares para recuperar su libertad.