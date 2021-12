Experto en lenguaje corporal explica si Galilea Montijo MIENTE sobre Beltrán Leyva

México.- Hace algunos días, la conductora mexicana Galilea Montijo decidió hacerse presente a través de sus redes sociales con un video en el que se refiere a todas aquellas polémicas que la han rodeado durante los últimos meses como la supuesta relación con Arturo Beltrán Leyva, negocios con la familia Puga Gómez y hasta el trabajo de su esposo Fernando Reyna.

Entre lágrimas, la querida conductora del programa matutino Hoy negó todo tipo de relación o negocios indebidos a lo largo de su carrera, destacando que a lo largo de los años no ha hecho más que trabajar de manera honrada para ganarse el lugar que ahora tiene y convertirse en una de las figuras más importantes de la televisión.

Los señalamientos afectaron demasiado a Galilea que decidió hablar para deslindarse de todas aquellas especulaciones que han estado dañando su carrera, por lo que un experto en lenguaje corporal decidió analizar cada uno de sus movimientos para saber si hablaba realmente con la verdad.

De acuerdo a los análisis que se hicieron durante el programa Suelta la Sopa por Andy Salandy, un experto en lenguaje corporal, se confirmó que existe un poco de dualidad entre sus movimientos y lo que dice.

"En el lenguaje corporal se puede traducir a que ella estaba realmente molesta, más que triste o más que decepcionada, está molesta", compartió al explicar que durante el video Galilea mostró las venas de su frente muy marcadas, lo que evidenció su sentir.

Asimismo, comentó que hubo un momento que le llamó mucho la atención y fue cuando hablaba sobre su esposo Fernando Reina Iglesias y su trabajo, asegurando que realmente no sabe a lo que éste se dedica. "Hubo un punto de luminosidad, hace un efecto distinto. Habla de que ella realmente no está en conocimiento de lo que el esposo hace. Es lo que me causó un poco de ruido", compartió.

Sobre su amistad con Inés N, Galilea Montijo mostró temor al nombrarlos, aseguró el experto, pues apretó los labios y bajo la mirada al hablar de lo profesionales que son. Así que la conductora pudo haber hablado con la verdad en algunos temas, pues se mostró muy enojada ante la situación.

Por otro lado, el experto también explicó que Gali usó un efecto de serpiente durante su mensaje, fórmula en la que se basó para entender su lenguaje corporal, esta consiste en estar lista para atacar y para defenderse, así como para lastimar si fuera necesario.

