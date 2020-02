Expulsan a participante de Enamorándonos por maltrato animal

Una polémica más se vivió en el programa Enamorándonos y es que el amoroso Juan quien se dio a conocer en la emisión por querer conquistar el corazón de la Bebeshita, fue expulsado por maltrato animal.

Y es que en redes sociales el joven aparece en un video maltratando a un cachorro de leopardo el cual tendría como mascota, por lo cual un protector de animales lo evidenció en su cuenta personal, por lo que la producción tomó cartas en el asunto.

"Es lamentable tener que compartir este video, esta información, tan explicita de maltrato animal en mis redes sociales, pero no me queda otra opción me han estado escribiendo mucho que lo compartiera y que diera mi opinión al respecto...", dijo Arturo en su video.

Mientras tanto Carmen Muñoz no se quedó de brazos cruzado y decidió sacarlo del reality de amor, pues no es la primera vez que uno de los amorosos comete algún tipo de acción indebida que va en contra de las normas del vespertino.

"Juan vimos esa acción en el video vimos esa acción también con Daniela y no lo vamos a permitir en Enamorándonos así que te voy a pedir por favor que te retires del programa, por favor te voy a quitar el corazón como amoroso," le dijo Carmen al ahora expulsado.

Mientras tanto los usuarios no se quedaron callados y le dijeron de todo a quien alguna vez quiso enamorar a la Bebeshita.

"Que bien que lo hayan sacado Carmen solo no lo vayan a querer volver a meter", fueron algunos de los comentarios.