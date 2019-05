Extenista paralímpica posa en lencería y causa sensación

La extenista paralímpica María Paz Díaz posa en lencería y se convierte en la sensación en las redes sociales, y también da un mensaje a las mujeres. La imagen forma parte de la campaña #FlorecePorDentro.

María Paz Díaz, quien es originaria de Chile, sorprende a sus seguidores en redes sociales al publicar una imagen en la que posa al lado de varias modelos como parte de una campaña a la que ella misma denominó como “emotiva e inclusiva”.

La fotografía la coloca Paz Díaz en Instagram y se aprecia en ropa interior de color azul y acopañada de otras cuatro modelos. María es muy reconocida en su país, ya que fue ganadora del certamen “Miss Mundo en Silla de Ruedas”.

La foto forma parte de la campaña #FlorecePorDentro, la cual busca que “la moda a nivel mundial dé un giro hacia la realidad”. Junto a la imagen, la chilena comparte de su experiencia:

Cuando me propusieron hacer esta campaña sólo pensé en miedos y dudas. ¿Qué van a decir?, ¿cómo me voy a ver?, ¡¿cómo voy a estar en ropa interior frente a tanta gente si jamás he usado un bikini?!”, expresó.