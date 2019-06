Extorsionan a Atala Sarmiento con una fotografía íntima

Atala Sarmiento contó en una reciente emisión del programa INtrusos, que luego de sus vacaciones por Europa, unas personas la están extorsionando con una fotografía íntima y en caso de acceder a darles la fuerte suma de dinero que le piden, la imagen será difundida.

"Desde que regresé, he recibido mensajes y llamadas donde me están extorsionando que, si no doy cierto dinero, van a publicar una imagen mía que es de carácter privado y que la sacaron de mi celular mediante un hacker”, comentó Atala Sarmiento.

De acuerdo con la conductora de televisión, la fotografía es de hace seis años y la conservaba en su celular porque la compartió con su marido. Pero ahora tomará medidas legales al respecto.