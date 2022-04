¿Extraña a Belinda? Christian Nodal comparte tristes IMÁGENES

México. Al parecer Christian Nodal extraña a su exnovia Belinda y unas imágenes que comparte en sus redes sociales lo demostrarían.

A través de Instagram Christian Nodal publica un video con el que causa polémica entre los fans de él y de Belinda, puesto que aparece un niño que llora y da a entender que puede tratarse de él, triste, llorando porque podría extrañar a la famosa cantante de temas como Luz sin gravedad.

Algunos fans de Nodal señalan que en las imágenes que comparte del niño llorando él se ve reflejado y está sufriendo por Belinda, aunque no lo ha escrito con su puño y letra hasta ahora en sus redes sociales.

En el mensaje a dicho video Nodal escribe: “2022 is gonna be my year. 3 months into 2022” ( 2022 será mi año. 3 meses del 2022).

Foto de Instagram

El pasado 12 de febrero Christian Nodal publicó en Instagram que su relación sentimental con Belinda había llegado a su final y pedía respeto para ambos, además no daría entrevisas ni más declaraciones al respecto y así lo ha cumplido, además tampoco Belinda ha tocado el tema de la ruptura.

Christian Nodal sigue triunfando con sus conciertos en la república mexicana y en USA, mientras que Belinda se encuentra en España promocionando la serie de Netflix Bienvenidos a Edén, donde ella participa y que próximamente estará en dicha plataforma de streaming.