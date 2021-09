"Extraño el hogar, quiero regresar", Toni Costa y la otra historia de su separación de Adamari López

Tanto Adamari López como Toni Costa, han dado sus versiones de la historia con respecto a su separación, luego de 10 años juntos, una hija en común y planes de boda. En una entrevista para la revista People en Español, la conductora de televisión puertorriqueña (ex esposa del cantante boricua Luis Fonsi), comentó: "hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija, él y yo sabemos qué pasó, él sabe la razón, no tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo".

Por su parte el bailarín español Toni Costa, manifestó para esta misma revista sus deseos de una reconciliación con la madre de su hija: "claro que sí quiero regresar, pero sé que es una cuestión de tiempo y de cosas que se tienen que dar".

La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos, extraño el hogar, hemos puesto mucho por las dos partes en ese hogar y claro que se extraña.

Asimismo Toni Costa externo que esta situación por la cual atraviesan, "es el reto más complicado que se nos está planteando", pero el deseo es que todos esos retos "ayuden para que el día de mañana estaremos juntos, pienso que esta separación nos ha venido bien a todos y ha sido algo que tenía que pasar".

En la entrevista para People en Español, Toni Costa dejó muy en claro estar haciendo todo a su alcance, para volver a conquistar el corazón de Adamari López, "estoy dispuesto a hacerlo, pero se tienen que dar una serie de cosas". Está consciente que para una reconciliación, no depende solamente de una persona: "esto son dos partes y por mi parte pues sí, me encantaría y ojalá que todo se propicie para que eso pueda ser".

Sobre las razones que los llevaron a la separación, simplemente señaló ser "motivos personales", cosas que ocurren en muchísimas parejas, "y que a veces una ruptura nos puede dejar crecer individualmente para luego llegar mucho más fuertes".

