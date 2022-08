Ezra Miller y otros actores que han interpretado a "Flash", superhéroe de DC Comics

"Flash" es uno de los personajes más populares de DC Comics. Este superhéroe fue creado por el escritor Robert Kanigher y el dibujante Carmine Infantino, apareciendo por primera vez en el Showcase #4, en la década de los 50's. Dicho personaje, cuyo nombre es Barry Allen, tiene la asombrosa capacidad de correr, moverse y pensar extremadamente rápido, también puede atravesar la materia sólida, usar reflejos sobrehumanos y aparentemente violar ciertas leyes de la física, como superar la velocidad de la luz.

Desde hace varios años, Ezra Miller y otros actores han interpretado a "Flash", conocido también como el "Corredor Escarlata", en diversas adaptaciones al cine y televisión.

A fines de la década de los 70's, la cadena NBC emitió el especial televisivo de dos partes "Legends of the Superheroes", en el que Batman y su inseparable compañero Robín, se enfrentaban a varios villanos junto a otros superhéroes. En dicho programa, "Flash" fue interpretado por el actor Rod Haase.

Pasó un largo tiempo para que "Flash" volviera a la televisión. El actor estadounidense John Wesley Shipp protagonizó la serie "The Flash", emitida por el canal estadounidense CBS de 1990 a 1991. Fue cancelada debido a la competencia en el horario con Los Simpson.

El actor Kenny Johnston estadounidense se caracterizó como el "Corredor Escarlata" en 1997, en el episodio piloto de "Justice League of America", en el que el equipo se enfrentaba a Weather Wizard. Dicho piloto, a cargo de la CBS, surgió ante el éxito en taquilla de "Batman & Robín".

El piloto de "Justice League of América" fue un fracaso y el proyecto no pudo llegar a la televisión.

Por su parte, el actor y cantante estadounidense Grant Gustin, dio vida a Barry Allen en el octavo capítulo de la segunda temporada de "Arrow". Posteriormente, protagonizó en el 2014 la serie "The Flash". También interpretó a este superhéroe "Legends of tomorrow", "Supergirl" y "Vixen".

El actor, músico y cantante estadounidense Ezra Miller, apareció por primera vez como "Flash" en la película "Batman v Superman: Dawn of Justice", en el 2016. Repitió su personaje en "Suicide Squad", "Justice League" y "Zack Snyder's Justice League".

Ezra Miller tiene previsto volver con este personaje "The Flash", previsto para 2023 y basado en "Flashpoint", la tercera adaptación de ese arco, luego de "Justice League: The Flashpoint Paradox" (2013) y la tercera temporada de "The Flash" (2014).