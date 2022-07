FOTO. Con sensual disfraz de colegiala, Karely Ruiz busca ganar tu corazón

La clara prueba de que Karely está triunfando es que en su debut en la plataforma de contenido para adultos ha logrado más de 700 mil pesos mexicanos, una cantidad que ha dejado a todos impactados, pero ahora debe haber aumentado considerablemente, debido a su impacto y su popularidad, sin embargo, la modelo no ha revelado dichas cifras.

La fotografía ya se ubica como una de las favoritas de sus seguidores, quienes no se pierden cada uno de sus movimientos. Es así como Karely Ruiz busca ganarse el corazón de todos y lo está logrando, pues su contenido es el más aclamado actualmente en OnlyFans.

En medio de su auge por ser una de las figuras femeninas más aclamadas de las redes sociales, Karely publicó una fotografía modelando un atuendo de colegiala , pero no cualquiera, sino la colegiala más hermosa, desatando todo tipo de reacciones.

México.- Actualmente, Karely Ruiz es la influencer favorita en México , debido a su belleza y ese físico que ha dejado a todos con la boca abierta, pero no sólo eso, también tiene una personalidad única y un corazón gigantesco que ha conquistado a millones.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.