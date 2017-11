FOTOS: Así luce actor que encarna a Pedro Infante en serie

El actor de La candidata y Yo no creo en los hombres, Jorge Gallegos subió a su cuenta personal de twitter dos imágenes ya caracterizado para la biopic sobre Silvia Pinal, actualmente en grabaciones.

Él es Jorge Gallegos. Foto: Televisa

"A darle vida al ídolo de México", escribió el también cantante.

En la vida real, Pinal e Infante tuvieron gran amistad a raíz de El inocente, filme rodado en Acapulco, Guerrero, en 1955 y estrenada en cines al año siguiente.

La actriz relata que un día Pedro se comió los tamales que le llegaron a ella y lejos de enojarla, le divirtió.

"Era un sinvergüenza y tragón", comentó en una ocasión a El Universal.

"(Durante el rodaje) Estábamos en una casa con vista al mar y salíamos de ella en lancha, la casa tenía su muelle y no había oportunidad que la gente se acercara", relató. Apenas el sábado pasado se recordó a Infante por su 100 natalicio.

LA SERIE

En el foro 8 de Televisa, la rubia actriz es la razón para que toda una producción esté a su disposición. Su historia está por ser contada en la pantalla chica y sin saber mucho de todo el proceso que está llevando su serie biográfica, ella confía totalmente en los escritores y en la productora, Carla Estrada.

Sentada, Pinal escucha la misa que da la bendición a la producción. Ahí le agradecen por la oportunidad de tomar su vida y recrearla en imágenes para que el público conozca más detalles.

EL INOCENTE (1955) Película protagonizada por Pedro Infante, Silvia Pinal y Doña Sara García, Dirigida por Rogelio A. González.#silviapinal #silviapinalbioserie �� pic.twitter.com/4SeKn7hShp — Silvia Pinal Frente a ti �� (@SilviaBioSerie) 19 de noviembre de 2017

La musa de muchos directores de cine asegura que ella no tiene empacho de contar su vida, que está orgullosa hasta de lo que la pudo avergonzar. “Yo me siento muy orgullosa de mi vida, porque he hecho cosas muy buenas, muy dolorosas y he sobrepasado todo, porque aquí estoy”, dice.

Carla Estrada por fin puede echar a andar la maquinaria de la televisión, “con óptica de cine”, para narrar la vida de uno de los pilares del cine nacional. Ella denomina a Silvia Pinal como una mujer adelantada a su tiempo, en donde las mujeres poco podían decir o hacer.

La productora procura a la primera actriz, la trae del brazo y la hace sonreír porque ambas son cómplices de una misma historia. Sobre Enrique Guzmán dice que estará en la historia con otro nombre, pero que estará.

#SilviaPinal y @carlaestradawest nos acompańan el día de hoy en el Foro ������������ #SilviaBioserie ������������ Una publicación compartida por Silvia Pinal BioSerie (@silviabioserie) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 9:29 PST

Además, Estrada pondrá a la actriz a revivir un poco de su pasado en Mujer Casos de la vida real.