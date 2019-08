Fabián Lavalle dice que nadie conocerá a su único hijo

Fabián Lavalle una de las figuras publicas más populares de la pantalla chica tuvo una entrevista como pocas con la periodista Mara Patricia Castañeda, quien lo invitó a su canal de YouTube para que hablara de su vida privada, pues es muy celoso en cuanto a esa cuestión.

Es por eso que el también cantante decidió abrirse con su colega y reveló vario aspectos importantes de su vida uno de ellos fue cuando se lanzó como cantante en sus inicios, además de hablar un poco de su único hijo de quien no se sabe nada, pues no tiene nada que ver con el medio del espectáculo.

Y es que el famoso dejó bien claro que nadie sabrá sobre su paradero pues ni siquiera sus amigos del espectáculo lo conocen a excepción de Cristina Saralegui, quien fue la única persona a quien le compartió ese momento íntimo en su vida.

"Yo me case, pero yo no me case enamorado, yo me case con alguien que nos habíamos enamorado, pero a mi se me acabó el amor(...) esta parte no la cuento mucho porque ya sabes cómo son toda la perrada y van a querer y ¿dónde está? no van a ver nunca esa parte de mi vida, porque esa parte de mi vida aprendí, la he cuidado, la he atesorado, mira la única que lo conoce te voy a decir quien es Cristina Saralegui...", dijo Fabián.

Recordemos que Fabián no solo se dio a conocer en los programas de espectáculos, también en la industria musical donde tuvo gran aceptación por parte del público, además se lanzó como modelo en sus inicios donde hizo su primer desnudo.

Mientras tanto los usuarios que vieron la entrevista quedaron encantados con las declaraciones de Fabian Lavalle quien se mostró muy cómodo y relajado con la anfitriona quien también disfrutó la charla.

"Yo tuve la oportunidad de saludar a Fabián en una tienda en USA y de lo más amable el hombre me cayó súper!", "Fabian eres genial que bien verte de verdad excelente persona soy tu admiradora", fueron algunos mensajes que recibió el famoso Fabiruchis.

Cabe mencionar que Fabián Lavalle confesó que no le gusta dar entrevista, pues como se dijo en un principio mantiene su vida privada alejada de las cámaras.

