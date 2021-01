Fabiola Campomanes muestra su rostro con heridas tras tratamiento de belleza

Fabiola Campomanes de 48 años de edad tiene a todos preocupados en estos momentos, esto después de haber compartido un video, donde se le ve con el rostro visiblemente herido después de realizarse un tratamiento para quitarse las manchas del rostro, el cual no le funcionó del todo, pues le produjo otros efectos a la actriz originaria de la Ciudad de México.

En el video se puede ver a Fabiola Campomanes recién salida de la regadera y sin ninguna gota de maquillaje, por lo cual en su frente se puede apreciar las marcas que presenta, pero la finalidad del video no fue para que se compadecieran de la artista, sino para que sus fans bajaran sus estándares de vanidad para ser perfectos, pues es algo que no considera necesario.

Este último tratamiento que me hice, pues mi piel ya no aguantó, yo creo que mi piel ya está muy tratada y se empezó abrir y me hizo estas abiertas y bueno, yo confio que obviamente van a sanar y van a cicatrizar y van a estar bien, pero eso no es lo que importa..., dijo Fabiola Campomanes.

De acuerdo con Fabiola Campomanes duró ocho años obsesionada con quitarse unas manchas de su piel causadas por el sol, por lo cual, acudió a los mejores dermatólogos para tratarlas, pero la vanidad le salió muy cara a la artista quien siguió haciendo un llamado para no abusar de los tratamientos de belleza.

Yo creó que lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, así lo veo yo, así lo veo yo y de entender que no es bueno obsesionarnos con nada, es una tontería, no es real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia eso es una constante en nuestras vidas, nosotros cambiamos, nuestro cuerpo físico va a cambiar dijo Fabiola Campomanes.

Tras el mensaje de Fabiola Campomanes sus fans apoyaron la valentía que mostró al aparecer con dichas cicatrices, además le hicieron saber que ella no necesita de eso para verse guapa, pues consideran que es una mujer muy bella, además de tener un cuerpazo.

"Te entiendo y eres la más guapa y divertida del mundo mundial", "Te vas a recuperar, todo sana, con lastimaditas o sin ellas eres una Diosa! Eso no cambia!", "Eres una hermosa por dentro y por fuera una belleza y vas a estar bien ok!!! Te quiero", escribieron a Fabiola Campomanes en redes sociales al verle las marcas en su cara y ver lo vulnerable que se miraba en el video.

Pero quien más entendió la valentía de la actriz y el mensaje que quiso dar fue su hija, Sofía Campomanes, quien se sintió orgullosa de su madre por demostrar que es un ser humano que se equivoca, pues puede cometer errores, además le hizo saber que para ella no hay mujer más hermosa, pues sabe que la actriz toda la vida ha sido una guerrera que se sabe enfrentar ante todo tipo de adversidades, lo cual es digno de admirar.

Te conozco mejor que nadie en el mundo y no puedo creer que hayas subido esto. Que orgullo me da ma! Hacer este videito es muchísimo amor propio y nada me da más alegría en este mundo que ver cuánto te estás amando, le escribió su hija en Instagram en el video el cual cuenta con miles de reproducciones.