Fabiola Campomanes recibe disculpas de su ex, tras ofensas

La actriz Fabiola Campomanes, quien ha actuado en telenovelas como "Teresa", al lado de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, recibe disculpas de Jonathan Islas, su expareja, tras ofensas; a través de un video se muestra arrepentido y le dice que ella es muy importante en su vida.

A través de un video que coloca en Instagram Jonathan Islas le pide disculpas a su expareja Fabiola Campomanes, por haberla acusado de atacarlo y expresarse mal de ella.

Me siento muy mal por lo que pasó. Se que no tuve que haber actuado de esa manera y haber subido ese video a las redes”.

Islas explica que entró en pánico y por eso reaccionó de esa manera, sin embargo, aceptó que tuvo que hablarlo con su pareja.

No sé cómo llegamos a esto. Yo estaba en shock, fuera de mí. Me puse nervioso, me espanté y lo primero que se me ocurrió fue subir ese video, el cual no tuve que haber subido”.