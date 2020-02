Fabiola Campomanes y el presunto narco que la hizo su novia

Una de las mujeres más guapas del espectáculo es Fabiola Campomanes, quien para muchos es una mujer que derrocha sensualidad con cualquier cosa que se ponga por lo que no es sorpresa que varios hombres quisieran salir con ella.

Pero tal parece que la actriz no se ha topado con la persona correcta, pues sus últimas relaciones la han metido en el escándalo uno de ellos fue el presunto narcotraficante, George Khouri Layón, conocido como "El Coqui", perteneciente al grupo delictivo de Édgar Valdez Villarreal alias "La Barbie".

Fue Silvia Irabien, ganadora de Big Brother 2, quien ventiló el romance de la actriz con el presunto delincuente quien también se hacia pasar como empresario, por lo cual pudo ser una de las razones por las cuales Campomanes no sospechara del trabajo del "Coqui".

Por si fuera poco Fabiola tuvo quedar la cara después de la detención del Coqui y esto fue alrededor del 2010 aproximadamente.

"La verdad prefiero no hablar del tema, lo conozco a el claro que sí lo conozco porque él tenía muchos antros en la Ciudad de México, pero ahora sí no tengo nada que decir, prefiero no hablar del tema, prefiero no hablar de ese tema, a mí no me gusta y ustedes lo saben hablar de mi vida personal...", dijo Fabiola en una entrevista.

Por si fuera poco el último incidente que tuvo con una de sus exparejas fue con el actor Jonathan Islas a quien al parecer golpeó cuando estuvieron juntos en la casa de la actriz.