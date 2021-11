Fabiola Guajardo desmiente relación con guapa mujer: "¡Me gustan los niños!"

México. La actriz mexicana Fabiola Guajardo, quien participa en la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran y que se estrenará en los primeros meses de 2022, desmiente relación con guapa mujer: "¡Me gustan los niños!".

Fabiola Guajardo asistió a un evento público en CDMX y al ser abordada por medios de comunicación fue interrogada respecto a rumores relacionados con sus preferencias sexuales, y según reporte en varios portales de noticias, esto declara:

“No, no, para nada, yo respeto muchísimo eso, a mí me gustan los niños, yo tengo novio, y no… ¡para nada!, pero luego me pasas ese chisme”, refirió la guapa Fabiola Guajardo sobre el tema referido.

Recientemente trascendió que Fabiola y Vadhir Derbez, el hijo de Eugenio Derbez, mantuvieron un romance pero lo habrían mantenido en secreto porque él no quería "perder seguidoras".

Foto de Instagram

Pero del tema Fabiola no quiso hablar tampoco, sin embargo ella y Vadhir continúan compartiendo en sus respectivas redes sociales videos e imágenes en las que aparecen juntos y se hacen manifestaciones de cariño.

Fabiola es originaria de Monterrey, Nuevo León, México, tiene 34 años de edad, y ha destacado como actriz principalmente en el mundo de las telenovelas. Se le ha visto en producciones como Esperanza del corazón, junto a Lucía Méndez, y en Yo no creo en los hombres, al lado de Gabriel Soto y Alejandro Camacho.

Pero ya graba su participación en la nueva versión de Los ricos también lloran, telenovela que a finales de los años ochenta protagonizaron con éxito Verónica Castro y el fallecido primer actor Rogelio Guerra, donde encarnará a la villana Soraya Montenegro.

En dicho proyecto Fabiola comparte actuación con Claudia Martín y Sebastián Rulli, la pareja protagónica, y se trata de una producción de Carlos Bardasano para Televisa y ya se graba en Ciudad de México.

Fabiola Guajardo se ha preparado como actriz, puesto que ha tomado cursos en el extranjero y también talleres de actuación, además estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Y sus inicios en la farándula Fabiola los tuvo en los certámenes de belleza en su tierra natal al concursar en Nuestra Belleza Nuevo León 2007 y fue elegida como primera finalista, luego llegó a la final en el certamen nacional Nuestra Belleza México del mismo año.

Según información en su biografía, esta guapa y talentosa actriz debutó en las telenovelas en 2011 en Esperanza del corazón, junto a Lucía Méndez y Bianca Marroquín, y desde entonces no para de trabajar y se mantiene vigente en la televisión mexicana.