Fabiruchis revela a qué famosos se encontró en El Torito

El periodista Fabián Lavalle, conocido en el mundo del espectáculo como Fabiruchis, revela en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, que cuando estuvo en "El Torito” encontró a dos famosos, y ahora da a conocer sus nombres.

Fabiruchis estuvo detenido en "El Torito" en 2008, Centro de Sanciones Administrativas, cuando fue detenido en un retén en Ciudad de México por ir conduciendo en estado de ebriedad. Once años después es cuando cuenta qué sucedió en esa ocasión.

A Mara Patricia Castañeda le cuenta que esa noche había ido a la Valentina con varios famosos.

Voy manejando y me para el retén. El poli me dice, ‘a ver pinche Fabiruchis, bájate del coche, vienes hasta tu mad...; fue una gran lección en mi vida. Yo era el menos tomado."

Minutos después, Fabiruchis ya estaba rodeado de paparazzis y lo siguieron desde el momento de su detención hasta su encierro en "El Torito”.

Fabiruchis confesó que también estaban remitidos, ese 23 de febrero de 2008, el periodista Lalo Salazar y cantante Ari Borovoy.

En la misma entrevista, Fabiruchis comenta que se siente orgulloso de su vida profesional, y en lo personal comparte que tiene una familia hermosa, pero ha pasado por la tragedia de haber perdido a un hermano. Lo peor que le ha podido pasar.

Fabiruchis comparte que su señor padre nunca estuvo de acuerdo con que él se dedicara al mundo del espectáculo. Quería que tuviera una carrera y lo recuerda como a un hombre muy exigente y estricto.

Fabián también revela por vez primera en público que tiene un hijo de 24 años de edad, pero nunca nadie lo captará ni encontrará, pues ni siquiera sus amigos del espectáculo lo conocen, a excepción de Cristina Saralegui.

Me casé, pero no enamorado. Esa parte no la cuento mucho porque ya sabes cómo son toda la perrada y van a querer y, ¿dónde está? no van a ver nunca esa parte de mi vida."