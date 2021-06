Facundo causa revuelo al posar en diminuto traje de baño para sus primeras fotos en OnlyFans

México. Facundo, conductor originario de Ciudad de México y cuyo nombre completo es Esteban Facundo Gómez Bruera, causa alboroto en las redes sociales al publicar una imagen suya con la que anuncia que abrirá su página en OnlyFans.

Facundo se muestra en una fotografía donde aparece en un diminuto traje de baño y es objeto de críticas y comentarios de todo tipo, hay quienes le dicen que luce bien y otros de plano lo llaman "ridículo".

Facundo se caracteriza por su irreverencia, además que se atreve a hacer todo con tal de llamar la atención del público y esta vez provoca todo tipo de reacciones al portar dicha prenda y anunciar que estará en OnlyFans.

Haciendo las fotos de mi only fans con el @martingarcor", escribe en el título de su post, mientras que algunas personas agregan: "me preocupas", "maldito viejo delicioso", "Ayyyypapitooo".

Foto de Instagram

En la imagen citada, el famoso conductor y youtuber deja al descubierto sus atributos físicos, además escribe que trabaja en las fotos de su perfil de Only Fans, y muchos seguidores le expresan que le irá bien porque tiene un físico bien trabajado.

Pero otras personas se quedan con la duda respecto a si Facundo estará en la citada página y sugieren que seguramente se trata de una broma más del famoso.

Y tal vez pudo ser así, puesto que se aprecia que la fotografía corresponde a un comercial de “Megacable” relacionado con la justa olímpica veraniega de Tokio, por ello Facundo aparece portando un bañador como los de los atletas olímpicos.

Entre si es verdad o no lo que Facundo anuncia, la imagen consigue alcanzar cerca de 80 mil Me Gusta y más de mil 500 comentarios tan solo en Instagram, y hay quienes le expresan que si decidiera abrir realmente su perfil de Only Fans tendría éxito.

Foto de Instagram

Facundo tiene 43 años de edad y ha destacado como conductor, actor y comediante, al formar parte de importantes programas de diversión en México, entre ellos Depaónico, Toma Libre, Incógnito, Hazme reír y serás millonario y Resistiré.

El último proyecto en el que tomó parte es Cazatesoros, en Televisión Azteca, pero salió del aire repentina e inesperadamente recientemente debido supuestamente a que no tuvo el éxito que se esperaba entre el público.

