Facundo exhibe a una mujer que le robaba en un hotel

Facundo compartió en su canal de YouTube haber sido víctima de robo en un hotel durante su estancia en Chile.

Todo comenzó cuando Facundo se percató de que continuamente desaparecía dinero de su propio cuarto de hotel, incluso el que llegaba a dejar en prendas; evidentemente esta situación lo hartó y tomó la decisión de poner una "trampa" para sorprender a la persona que le estaba robando.

En el video que compartió en su canal de YouTube, explicó la situación y luego, confirmó que era una persona de servicio del hotel, así que decidió encararla. La mujer primero lo negó y después aceptó su culpa, pidiendo al conductora que no la denunciara pues sería despedida.

Siento horrible dejar a alguien sin trabajo, se siente horrible la forma tan indigna en que la van a correr.

"Se siente horrible lo que va a pasar si yo la acuso, pero por otro lado, siento que a veces la bondad termina solapando la maldad. He sido muy pend... en mi vida, por creerme bueno, no me doy cuenta de la maldad de la gente”, comentó Facundo.

Finalmente dio a conocer que la mujer fue despedida del hotel.