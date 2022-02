Facundo revela que Alicia Machado lo golpeó mientras trabajan en Televisa

México. En una divertida plática para el canal de YouTube de Toño de Valdés, Facundo cuenta una de tantas anécdotas que ha tenido en su carrera profesional y recuerda que Alicia Machado lo golpeó mientras trabajaban en Televisa.

Facundo siempre se ha caracterizado por su humor negro, además por ser muy bromista y muchas figuras del espectáculo no han escapado a sus bromas, así que por andar "llevándose" con Alicia Machado, la venezolana lo agarró a golpes.

Facundo relata que trabajaban juntos Alicia y él en la cobertura del Mundial 2006, pero supuestamente a ella no le cayó en gracia la presencia de él.

"Nos agarramos a golpes en Alemania, a ella la pusieron en mi equipo para hacer cosas juntos pero no pudimos, yo traía otro humor, ella estaba muy defensiva porque decía: 'este güey me va a querer torcer, alburear' y para nada era mi idea", relata Facundo a Toño de Valdés.

Además añade Facundo que en cuanto hizo su primer chiste, ella le contestó muy "explosiva" e incluso se le fue a los golpes cuando iban juntos en una camioneta y lo tachó de "asqueroso y pedorro".

"Alguien se pedorreó. Ella iba adelante, volteó y me soltó un madrazo: '¡Eres un cerdo!' y le dije: '¿Me pegaste, neta?'. Decidí no hacerle más chiste porque es difícil comunicar buena onda con alguien con quien no te llevas", refiere Facundo.

Facundo se molestó tanto con Machado que recurrió al entonces jefe de Televisa Deportes, Javier Alarcón, para buscar una solución al "problema entre ambos".

Años después, Facundo y Alicia Machado mejoraron su relación y ahora recuerdan ese viaje como una experiencia profesional que los marcó a cada uno, y aunque no son los grandes amigos, sí se saludan cuando se han encontrado.