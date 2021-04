Facundo revela que fue acosado insistentemente por un sujeto que después fue a dar a prisión

México. El conductor de televisión Facundo, originario de Ciudad de México, comparte en entrevista con Televisión Azteca que cuando tenía 18 años de edad fue acosado sexualmente por un sujeto.

Facundo, conductor de programas de televisión como Toma libre y Mi pareja puede, comparte que pasó una terrible experiencia en sus años de juventud, tras ser acosado insistentemente por un tipo que finalmente fue a dar a prisión.

Facundo recuerda que conoció a un señor que se acercó a él de buena manera, y tras hacer supuesta "amistad", él le pidió que tuviera relaciones sexuales con él a cambio de ayudarlo, cosa que jamás aceptó.

Leer más: Montserrat Oliver confiesa que sufrió acoso sexual y también por que se calló

Y es que en esos años el famoso conductor de televisión quería lanzarse con un grupo musical en el cual figuraban varios amigos suyos, pero no tenía los recursos para hacerlo, y aprovechándose de ello, el sujeto le propuso lo que relató.

El hombre era alemán, dice Facundo, y le pedía que tuviera encuentros íntimos con él una vez al mes y a cambio le daría dinero para sacar adelante su proyecto, y luego de no verlo ya, pudo enterarse que fue a dar a la cárcel.

Me dijo 'te voy a usar una vez al mes, es rápido, sólo dime cuánto quieres’, y yo dije, ‘estás loco, no quiero’, y me decía ‘es que van a vivir felices tú y tus amigos'", compart Facundo en entrevista con Venga la Alegría.