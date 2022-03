¿Faisy provoca enemistad entre Mariana Echeverría y Mariazel en el show "Me caigo de risa"?

Las actrices Mariana Echeverría y Mariazel forman parte de la llamada "Familia disfuncional", del exitoso programa de televisión "Me caigo de risa". Han surgido rumores de una enemistad entre ellas, pues de acuerdo con varios televidentes, han notado ciertas actitudes que los hacen pensar que este par de carismáticas mujeres, tienen algunos conflictos.

Mariana Echeverría (la mamá disfuncional de "Me caigo de risa"), de 37 años de edad y originaria de la Ciudad de México, llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas a través de las stories de su cuenta en Instagram, aprovechando que su hijo Lucca estaba tomando una siesta.

Uno de sus seguidores le preguntó sobre el supuesto conflicto con Mariazel, "la rompe récords" de la "Familia disfuncional", ya que "te he notado rara en los programas de 'Me caigo de risa'".

La esposa del futbolista mexicano Óscar Jiménez (portero del Club América de la Liga MX), negó tener problema alguno con la actriz española Mariazel Olle Casals, manifestando que Faisy, conductor de "Me caigo de risa", es el responsable de producir ese odio hacia el televidente.

Pero me encantaría invitar a Faisy a que diera una respuesta acerca de esto, porque él es el que hace este conflicto.

Mariana Echeverría niega enemistad con Mariazel.

Otro de sus fans, le preguntó a Mariana Echeverría, si le molestaban las bromas que hace Faisy sobre su cuerpo.

"Me costaría muchas historias contestar esta pregunta, pero lo voy a resumir: una, es una broma; dos: así nos llevamos él y yo; tres: yo no lo tomo a pecho, yo sé lo que valgo, yo sé lo que mi cuerpo vale, yo estoy contenta con lo que soy y por eso no me afecta, me afecta que vengan de personas ajenas".

Por otra parte, en varios de los programas de la octava temporada de "Me caigo de risa", Mariana ha hecho comentarios en referencia a un supuesto nuevo embarazo. ¿A caso Óscar Jiménez y ella le darán un hermanito o hermanita a Lucca?

"¿La parejita de Lucca? Pues no sabemos, puede llegar en nueve meses, en un año, pues ya cuando Diosito nos lo mande, nosotros seguiremos haciendo la tarea, a ver qué dice el destino", respondió la "mamá disfuncional".