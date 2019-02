Fake Love, la llave maestra de BTS

BTS, a lo largo de sus seis años de trayectoria musical, se ha hecho de un gran reportorio musical con canciones llenas del ya conocido K-Pop. Sin embargo, a los Bangtan Boys se les abrieron las fronteras más allá del continente asiático con su tema "Fake Love", una canción escrita y producida por Pdogg y Rap Monster (RM) que se volvió todo un fenómeno mundial.

"Fake Love" debutó en el décimo puesto de la aclamada lista Billboard Hot 100 con 29 mil ventas digitales, convirtiéndose en el primer sencillo de BTS en entrar al Top 10 de dicha lista; dicha posición es la más alta alcanzada por un grupo coreano en los Estados Unidos.

Como todo el ARMY sabe, "Fake Love" es la canción principal del álbum "Love Yourself: Tear" (lanzado en mayo de 2018). Cabe recordar un V Live que hizo BTS previo al lanzamiento de este álbum de estudio, donde la banda de K-Pop habló de esta canción que al poco tiempo de ser lanzada, causaría sensación alrededor del mundo.

Cuando se le pidió a BTS que describieran la canción "Fake Love", Jimin lo explicó como: “para decirlo simplemente, si 'Blood Sweat & Tears' fue una expresión de dolor lamentable, entonces 'Fake Love' le da un giro aún más desgarrador a esa emoción”.

RM estuvo de acuerdo con lo dicho por Jimin sobre "Fake Love":

Esa es una gran explicación. Es una continuación de ese dolor, pero con una ligera diferencia.

Los Bangtan Boys también compartieron en aquel momento, cómo reaccionaron a "Fake Love". Jimin dijo: “por lo general, no hago elogios sobre nuestras propias canciones, pero esta canción es realmente buena”.

Suga agregó: “para ser sincero, generalmente no estamos seguros cuando escuchamos nuestros temas porque nos preocupamos mucho por nuestros regresos, pero no sentimos eso con esta canción. Tan pronto como la escuchamos, todos dijimos: 'esto es, es bueno'”.

¿Qué dice la letra de "Fake Love" de BTS?

"Fake Love" se torna oscuro y se une al drama de "Wings" junto con la angustia del álbum de 2015 "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever" .

La canción es acerca de uno dándose cuenta que su amor, que el pensó era el destino, resultó ser un amor falso. Digital Journal describió "Fake Love" como una combinación de pop, hip-hop, grunge, trap rock y música contemporánea para adultos, la cual muestra un lado más oscuro de la música de BTS.

Parte de la letra dice:

Si es por ti puedo fingir ser feliz incluso si estoy triste, si es por ti podría fingir ser fuerte incluso cuando estoy siendo lastimado. Desearía que el amor fuera perfecto como el mismo amor.

"Desearía que todas mis debilidades puedan estar ocultas, en un sueño que no puedo olvidar, cuide una flor que no podía florecer".

Para el deleite del ARMY, BTS lanzó dos MV de "Fake Love", uno con la versión original del álbum y otro con una versión extendida junto a un remix de rock.

No está por demás en resaltar que hace unos días, el MV "Fake Love" alcanzó los 450 millones de visitas en YouTube, lo que lo convierte en el tercer video musical de BTS en hacerlo, después de “DNA” y “Fire”. También es el sexto grupo musical coreano en su historia en lograr la hazaña.

"Fake Love" a lo largo de 2018 recibió diversos galardones en distintas premiaciones, asimismo logró romper muchos récords. Tanto éxito obtuvo el tema de BTS, que superó incluso al afamado "Gangnam Style" de PSY.

"Fake Love" es hoy por día la canción de K-Pop con mayor número de reproducciones en Spotify, superando al mundialmente exitoso "Gangnam Style". Como ven, "Fake Love" ha sido más que una canción, se volvió la llave maestra de BTS para abrirse muchas puertas en la industria musical, tal fue el caso en los Billboard 2018, donde BTS se convirtió en la primer agrupación de K-Pop en asistir y cantar.