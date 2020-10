México.- De nueva cuenta el mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el anuncio de la muerte del comunicador y estilista Alfredo Palacios, a los 72 años de edad en la Ciudad de México. El especialista de la belleza estuvo hospitalizado a inicios de este año por problemas de circulación en una de sus piernas.

Palacios duró bastantes días internado en la Clínica, Londres, en la Ciudad de México, debido a problemas de circulación que se fueron complicando con el paso del tiempo. Fue la periodista Maxine Woods quien habló sobre el tema en su programa y él dijo sentirse "gordo, gordo, gordo" en entrevista. "Mal (me siento), tengo 18 días internado", expresó el estilista.

Hasta ahora no se ha revelado el motivo de la causa de su muerte, pero en las redes sociales reconocidas figuras del medio del entretenimiento no han dejado de enviarle el pésame a la familia de Palacios, tras haber sido uno de los especialistas de la belleza más famosos de todo México.

Radioformula, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales fueron quienes confirmaron la noticia de su fallecimiento a los 72 años de edad, ya que con ellos fue con quien trabajó de la mano para su programa Salud y belleza.

Fallece Alfredo Palacios, el estilista de las estrellas, a los 72 años. Foto: Instagram

Nunca hubiésemos querido compartir está noticia. Hoy es un día de tristeza para el equipo de "Salud y Belleza". Este domingo 25 de Octubre ha fallecido nuestro Rey de la Radio. Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Palacios ha fallecido. Descansa en paz querido Alfredo, todo tu equipo te va a extrañar, pero estamos seguros que algún día, te vamos a volver a encontrar", fue el mensaje que se publicó en la cuenta oficial de Instagram de su programa.

Alfredo Palacios, conocido por sus buenas habilidades en el tema como el "Estilista de las estrellas", su popularidad creció dentro del mundo del espectáculo por su trabajo como maquillador profesional de las celebridades más importantes de México.

Alfredo Palacios junto a la gran Silvia Pinal, una de sus clientas. Foto: Instagram

El pasado mes de agosto, Palacios cumplió 29 años al frente de su programa radiofónico "Salud y belleza", donde celebró una carrera llena de éxito y trabajo rodeado de su equipo de trabajo y Olivia Collins, recibiendo cientos de felicitaciones telefónicas que fueron mostradas a lo largo de la trasmisión especial.

Agradezco que la gente me perciba de esa manera, pero siempre he dicho que lo único que hago es realizar mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor posible, eso sí, siempre con una buena actitud", dijo el presentador en aquella ocasión.

También señaló que no había sido fácil, pero se hace fácil cuando uno quiere trabajar y no le pone ningún límite a su trabajo, pues para él: "el trabajo es mi mejor amigo, me ha dado de comer, con eso cubro a mi familia", contó emocionado durante aquella celebración que se convertiría en la última de su carrera.

Alfredo Palacios murió este 25 de octubre a los 72 años. Foto: Instagram

Asimismo, detalló que el programa le había dejado muchas satisfacciones y reconocimientos a lo largo de su trayectoria como maquillista de las estrellas y que nunca había tenido problemas con la fama y el ego, temas que ha sabido manejar desde hace muchos años.