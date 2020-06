Fallece Joey Image, el exbaterista de Misfits, a los 63 años

Estados Unidos.- El baterista estadounidense Joey Image, falleció a la edad de 63 años, según informan mediante las redes sociales, sin revelar el motivo de su muerte, sin embargo, el músico padecía cáncer de hígado desde el 2016.

La noticia del deceso de Image, quien formó por un tiempo parte de la banda de horror-punk Misfits, se dio a conocer a través de Facebook por la cuenta de The New York Hardcore Chronicles, según NME: "Joey Image de The Misfits falleció a los 63 años. Descansa en paz".

Joey Poole, nombre real del artista, se encontraba a la espera de un trasplante de hígado con ayuda de GoFoundMe, organización que se haría cargo de todos los gastos médicos, sin embargo, su resolución para ser candidato a la operación no se concretó.

El músico nació en la ciudad de Nueva Jerse en 1957, se unió a la banda Misfits en 1978, con quienes tocó algunos de sus primeros EPs; Horror Business y Beware, así como el sencillo Night of the living dead. Su trabajo puede ser escuchado en la recopilación musical Legacy of Brutality, de 1985.

En 1979, Image salió de Misfits tras la gira por Reino Unido, tiempo después se unió a otras bandas y en el 2000 tuvo un reencuentro con sus excompañeros durante una presentación en Florida, en donde tocó con ellos nueva ocasión. Más tarde se unió a la agrupación de horror-punk The Undead.