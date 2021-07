Fallece Raffaella Carrà, el ícono de la música, a los 78 años de edad

Italia.- En gran legado ha dejado Raffaella Carrà, la cantante y compositora italiana que pone de luto a la industria musical este 05 de julio tras su fallecimiento a los 78 años de edad. "Nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillan para siempre", compartió Sergio Japino, su pareja.

De acuerdo con su compañero de vida, falleció a las 16:20 horas de este lunes tras no poder salir adelante de una enfermedad que enfrentaba desde hace algún tiempo, que ya había atacado a su cuerpo, aunque no reveló más detalles.

Hasta el momento no se ha revelado cuándo se llevará a cabo su funeral, pero el coreógrafo reveló que había pedido un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para sus cenizas.

"Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", externo Sergio Japino a Ansa.

Raffaella Carrà fue todo un ícono de la música; nació en Bolonia, Roma, un 18 de junio de 1943. Un símbolo de la libertad durante los años 60 y 70. Su trayectoria profesional inició con apenas nueve años de edad y desde entonces su talento y excentridad fueron conquistando al mundo. Además de cantante y actriz, fue bailarina coreógrafa y presentadora de televisión.

La estrella italiana será por siempre recordada en el mundo, pues demostró ser única en tiempos en que serlo era como un delito. Raffaella Carrà cuenta con grandes éxitos musicales como 'Fiesta', 'Ballo, ballo', 'Caliente, caliente', 'Pedro', 'Que dolor', 'Hay que venir al sur', entre muchos otros.